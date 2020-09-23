12 ilde eş zamanlı vergi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince dün sabah saatlerinde 12 ilde gerçekleştirilen operasyon altı ay önce gelen bir ihbarın takibiyle başladı. Ekipler, ihbarda ismi geçen kişiler ve işyerlerini teknik ve fiziki takibe aldı. Şebekenin, sıfır ÖTV ve düşük KDV ile olmayan gemi, tekne ve yatlarına akaryakıt alıyormuş gibi satın aldıkları akaryakıtı depolayıp ardından yurt genelinde kurduğu akaryakıt istasyonlarında normal fiyat üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde devleti 21 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen şebekenin çökertilmesi için eş zamanlı baskınlar düzenlendi.



Operayonda adreslerinde bulunan 35 şüpheli gözaltına alınırken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında iş insanları Sofu Altınbaş ile kardeşi Ali Altınbaş’ın da bulunduğu öğrenildi. Emniyete götürülen kardeşlerden Sofu Altınbaş’ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.