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23.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

12 ilde eş zamanlı vergi operasyonu

İstanbul merkezli 12 ilde yapılan baskınlarda gerçekte var olmayan deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları belirlenen aralarında iş insanları Sofu ve Ali Altınbaş kardeşlerin de olduğu 60 kişiden 35’i gözaltına alındı.

12 ilde eş zamanlı vergi operasyonu
FERİT ZENGİN İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince dün sabah saatlerinde 12 ilde gerçekleştirilen operasyon altı ay önce gelen bir ihbarın takibiyle başladı. Ekipler, ihbarda ismi geçen kişiler ve işyerlerini teknik ve fiziki takibe aldı. Şebekenin, sıfır ÖTV ve düşük KDV ile olmayan gemi, tekne ve yatlarına akaryakıt alıyormuş gibi satın aldıkları akaryakıtı depolayıp ardından yurt genelinde kurduğu akaryakıt istasyonlarında normal fiyat üzerinden piyasaya sürdüğü tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde devleti 21 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen şebekenin çökertilmesi için eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operayonda adreslerinde bulunan 35 şüpheli gözaltına alınırken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında iş insanları Sofu Altınbaş ile kardeşi Ali Altınbaş’ın da bulunduğu öğrenildi. Emniyete götürülen kardeşlerden Sofu Altınbaş’ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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