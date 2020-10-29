12 yaşında büyük dram yaşayan Mustafa’ya yardım eli

İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait kapı ve pencereleri olmayan evde 20 Ekim'de elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evdeki bütün eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangından sonra annesinin evi terk ettiğini söyleyen 7’nci sınıf öğrencisi Mustafa Kaya, babası ile küçük kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Hayattaki tek umudunun eğitimini tamamladıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak olduğunu aktaran Mustafa Kaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine dün verdiği röportajda en çok ders çalıştığı bilgisayarının yanmasına üzüldüğünü bildirdi. Kaya, "Derslerimi bilgisayardan takip ediyordum ama yandığı için bir haftadır derslerimi de takip edemez oldum. Ben okumak istiyorum. Gelecek sene Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) gireceğim ve derslerimi takip etmem gerekiyor. Öncelikle tablet bilgisayar istiyorum ve evimizin tadilatının yapılmasını istiyorum. Ailede bütün yük benim üzerimde. Yemek yapıp, onlara bakmaya çalışıyorum" diye konuştu.

EĞİTİMDEKİ TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mustafa’nın okuma azmi üzerine talimat vererek, eğitim sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatılmasını istedi. Özel Kalem Müdürü Mikail Eren talimatı yerine getirerek, Mustafa’ya tablet hediye etti. Eren, Mustafa’nın artık eğitimdeki tüm sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderileceğini dile getirdi. Eren, daha sonra Mustafa’nın Adem Koca ile cep telefonuyla görüntülü konuşmasını sağladı.

HERKES YARDIM ETMEK İÇİN GELİYOR

Kendisine ve ailesine destek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirten Mustafa Kara, "Ben ve ailem çok mutlu olduk. Dünden bu yana herkes yardım etmek için buraya geliyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.