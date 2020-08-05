12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İddiaya göre, E.Ö., geçen pazar günü ailesiyle birlikte Mecidiye köyü sahilindeki İtalyan Koyu'na geldi. Ailesiyle birlikte denize giren küçük kız, aynı yerde olan akrabası E.G.'nin cinsel tacizine uğradı. E.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi de jandarmaya ihbarda bulundu.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, E.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.