MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
ABONE OL
05.08.2020 - 12:02 | | DHA

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde akrabası olan 12 yaşındaki E.Ö.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.G. (50), sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İddiaya göre, E.Ö., geçen pazar günü ailesiyle birlikte Mecidiye köyü sahilindeki İtalyan Koyu'na geldi. Ailesiyle birlikte denize giren küçük kız, aynı yerde olan akrabası E.G.'nin cinsel tacizine uğradı. E.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi de jandarmaya ihbarda bulundu.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, E.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

 

Pet şişe, maske, çocuk bezi... Pamukkale'yi çöplüğe çevirdiler!Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de, pandemi döneminde travertenler üzerine maskelerin atıldığı görüldü. Beyaz travertenler üzerinde kullanılmış çocuk bezleri ve su şişeleri de dikkat çekti. Pamukkale'deki bu manzaraları gören ziyaretçiler, çöpleri atan kişilere tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşure Günü ne zaman 2020? Bu yıl Aşure Günü hangi tarihte?

Aşure Günü ne zaman 2020? Bu yıl Aşure Günü hangi tarihte?

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları için TIKLA! MPİ Süper Loto sonuç ekranı...

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları için TIKLA! MPİ Süper Loto sonuç ekranı...

Sıradaki Haber