05.08.2020 - 12:02 | | DHA
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde akrabası olan 12 yaşındaki E.Ö.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.G. (50), sevk edildiği adliyede, tutuklandı.
İddiaya göre, E.Ö., geçen pazar günü ailesiyle birlikte Mecidiye köyü sahilindeki İtalyan Koyu'na geldi. Ailesiyle birlikte denize giren küçük kız, aynı yerde olan akrabası E.G.'nin cinsel tacizine uğradı. E.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi de jandarmaya ihbarda bulundu.
Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, E.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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