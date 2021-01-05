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05.01.2021 - 15:58 | | AA

13 ambulans, ay ve yıldız koreografisiyle hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca "Sıhhat Projesi" kapsamında Kayseri'ye tahsis edilen 13 ambulans hizmete alındı.

13 ambulans, ay ve yıldız koreografisiyle hizmete alındı

İl Sağlık Müdürlüğü helikopter pistinde düzenlenen devir teslim programında, 13 ambulansla ay ve yıldız koreografisi oluşturuldu.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ambulansları, kazasız hizmet vermeleri için dualarla görev yerlerine uğurlayacaklarını ifade etti.

Acil sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan Benli, şunları söyledi:

"Dünyada ambulans uçak dahil tüm acil sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılayan ender ülkelerden biriyiz. İlimizde ise ambulanslarımızın vakaya ulaşım süresi Türkiye ortalamasının altındadır. Pandeminin etkisiyle 112 çağrı sayımız ile taşınan vaka sayımız yaklaşık 2 kat artmıştır. Yılmadan fedakarca çalışan 112 personellerimize teşekkür ediyorum."

Kovid-19 açısından vaka sayılarının düşmesine rağmen tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Benli, maske, mesafe ve temizlik ilkelerini bu yıl da elden bırakmadan salgınla mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in okuduğuı duanın ardından 13 ambulans hizmete alındı.

 

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