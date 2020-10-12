12.10.2020 - 12:12 |
13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda bakliyattan atıştırmalıklara kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. İşte 13 Ekim Bim aktüel kataloğu avantajları...
Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bim saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Tüketiciler bu hafta Bim aktel kataloğunda yer alan fırsatları merak ediyorlar. Peki 13 Ekim Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...