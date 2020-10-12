13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bim saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Tüketiciler bu hafta Bim aktel kataloğunda yer alan fırsatları merak ediyorlar. Peki 13 Ekim Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...