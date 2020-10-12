MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?
ABONE OL
12.10.2020 - 12:12 |

13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda bakliyattan atıştırmalıklara kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. İşte 13 Ekim Bim aktüel kataloğu avantajları...

13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bim saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Tüketiciler bu hafta Bim aktel kataloğunda yer alan fırsatları merak ediyorlar. Peki 13 Ekim Bim aktüel kataloğunda neler var? İşte detaylar...

13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var

13 Ekim Bim aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta salı günü Bim aktüel kataloğunda neler var

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandıGeçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sıradaki Haber