13 kişi kıraathanede basıldı! 40 bin 950 TL ceza kesildi

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız kıraathanede 13 şahsın bulunduğu ve alkol aldıkları tespit edildi. Corona virüsü tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başına 3 bin 150 TL, toplamda ise 40 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini bildirdiler.