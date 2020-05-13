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13.05.2020 - 18:03 |

13 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

13 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 MAYIS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.332

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.639

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  58

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.826

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.474.003

TOPLAM VAKA SAYISI: 143.114

TOPLAM CAN KAYBI: 3.952

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 101.715


13 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı






Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalarSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakanı Koca: "Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz."
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