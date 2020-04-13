13 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, kaç Test yapıldı?
Tüm dünyada ve ülkemizdeki corona virüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Nisan'daki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(13 NİSAN PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 34.456
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.093
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 98
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 511
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 410.556
TOPLAM VAKA SAYISI: 61.049
TOPLAM CAN KAYBI: 1.296
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 3.957
3 NİSAN İL İL SON DURUM