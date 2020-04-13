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13.04.2020 - 19:03 |

13 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, kaç Test yapıldı?

Tüm dünyada ve ülkemizdeki corona virüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

13 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, kaç Test yapıldı?

Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Nisan'daki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 NİSAN PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 34.456

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.093

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  98

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 511

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 410.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 61.049

TOPLAM CAN KAYBI: 1.296

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 3.957

13 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, kaç Test yapıldı





3 NİSAN İL İL SON DURUM

13 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, kaç Test yapıldı




Türkiye'de Corona'nın olmadığı yerKaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar corona virüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.
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