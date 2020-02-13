MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 13 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları hızlı sorgulama sayfası - İşte 643. hafta kazandıran numaraları! Büyük ikramiye hangi ile çıktı?
ABONE OL
13.02.2020 - 22:52 |

13 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları hızlı sorgulama sayfası - İşte 643. hafta kazandıran numaraları! Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? 13 Şubat 2020 Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen ve büyük ikramiyenin sahibi de açıklanmak üzere. İşte gözlerin çevrildiği merakla beklenen çekiliş bilet hızlı ikramiye sorgulama ekranı...

13 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları hızlı sorgulama sayfası - İşte 643. hafta kazandıran numaraları! Büyük ikramiye hangi ile çıktı?

Süper Loto'da heyecan fırtınası bu akşam gerçekleştirilen 643. hafta çekilişle devam etti. Peki bu akşam hangi şanslı numaralar vatandaşlarımıza ikramiye kazandırdı? İşte 13 Şubat Süper Loto çekiliş bilet büyük ikramiye sonuçları, milliyet.com.tr Süper Loto sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz. İşte o link ve kazandıran şanslı numaralar...

13 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

11, 13, 20, 27, 38, 44 

13 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları hızlı sorgulama sayfası - İşte 643. hafta kazandıran numaraları Büyük ikramiye hangi ile çıktı




SÜPER LORO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar!Muğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor 22. son bölümde Ali ve Nazlı kararlarını verdi ve... 23. yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor 22. son bölümde Ali ve Nazlı kararlarını verdi ve... 23. yeni bölüm fragmanı...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber