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13.11.2020 - 12:35 | | DHA

13 yaşındaki Emirhan, antreman sonrası kalbine yenik düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 yaşındaki Emirhan, antreman sonrası kalbine yenik düştü

Gebze Gaziler Mahallesi’nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antrenmanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti.

Emirhan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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