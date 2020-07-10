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10.07.2020 - 12:30 | | İHA

13 yaşındaki Hüseyin vahşice öldürülmüştü! Davada ortalık karıştı

Adıyaman’da 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in davasıyla ilgili duruşma sırasında gerginlik yaşandı.

13 yaşındaki Hüseyin vahşice öldürülmüştü! Davada ortalık karıştı

Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik’in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya’da operasyonla yakalanmıştı.

13 yaşındaki Hüseyin vahşice öldürülmüştü Davada ortalık karıştı

Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 2. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşma esnasında Adıyaman Adliyesine gelen ve Abdurrahman Murat Ç.’nin babası olduğu öğrenilen kişi, Hüseyin Nasrullah Çelik’in yakınları tarafından iddiaya göre saldırıya uğradı. Darp neticesi yaralı olduğu öğrenilen Abdurrahman Murat Ç.’nin ismi öğrenilemeyen babası için sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi Adıyaman Adliyesinde yapılan kişi, adliye bahçesinde ambulansa bindirildi. Bu sırada Çelik’in yakınları şahsı linç etmek istedi. Bir anda ortalığın karıştığı Adıyaman Adliyesinde görevli polisler kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Vahşice katledilen Hüseyin Nasrullah Çelik’in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Abdurrahman Murat Ç’nin babası ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Albayrak: 'Kimsenin şüphesi olmasın' dedi!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
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