13.08.2020 - 14:54 |
14 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. 14 Ağustos Bim aktüel kataloğunda mutfak gereçlerinden teknolojik ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün bulunuyor. Tüketiciler bu hafta cuma günü Bim'e gelecek ürünlerin neler olduğunu merakla araştırıyorlar. İşte 14 Ağustos 2020 Bim kataloğu fırsatları...
Bim her hafta aktüel kataloğları ile tüketicilere fırsatlar sunuyor. Bu hafta vatandaşlarla buluşacak olan Bim aktüel kataloğu avantajları belli oldu. 14 Ağustos Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 42'' FHD uydu alıcılı TV 1.399 TL fiyatı ile yer aldı. İşte 14 Ağustos Bim aktüel kataloğu...
Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları böyle anlattıİstanbul Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte saldırıya uğrayan Sena Koçak, korku dolu anları anlattı. Öte yandan kadın sürücüye saldıran Emre E. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.