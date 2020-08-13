14 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

Bim her hafta aktüel kataloğları ile tüketicilere fırsatlar sunuyor. Bu hafta vatandaşlarla buluşacak olan Bim aktüel kataloğu avantajları belli oldu. 14 Ağustos Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 42'' FHD uydu alıcılı TV 1.399 TL fiyatı ile yer aldı. İşte 14 Ağustos Bim aktüel kataloğu...



