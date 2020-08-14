14.08.2020 - 11:57 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa çıktı
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cuma günleri Türkiye'nin 81 ilinde yer alan mağazalarda satışa çıkan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. TV'den mutfak araç gereçlerine ve çocuk oyuncakları gibi farklı ürün seçenekleri yer alabiliyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler var? İşte mağazalarda satışa sunulan ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta yine onlarca farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Küçük ev aletlerinden, Mutfak araç gereçlerine kadar onlarca ürün seçeneği bu hafta BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor?
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah saa 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
BİM AKTÜEL 14 AĞUSTOS
Hırsızlardan bıktı, kapıya bu yazıyı astı!Antalya’da açık bırakılan giriş kapısı nedeniyle 6 kez hırsızlık olayının yaşanmasına sinirlenen bina sakini sitemini kapıya astığı, ‘Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin Amin’, ‘Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah Amin’ yazılarıyla gösterdi.