BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa çıktı

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta yine onlarca farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Küçük ev aletlerinden, Mutfak araç gereçlerine kadar onlarca ürün seçeneği bu hafta BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saa 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BİM AKTÜEL 14 AĞUSTOS