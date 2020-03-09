MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 14 evden hırsızlık şüphelileri böyle yakalandı!
ABONE OL
09.03.2020 - 10:10 | | DHA

14 evden hırsızlık şüphelileri böyle yakalandı!

Konya’da son iki ay içinde 14 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ramazan Batur (21) tutuklandı, Halil Y. (35) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14 evden hırsızlık şüphelileri böyle yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde kent merkezinde bulunan 14 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin girdikleri evlerden, ev ve araba anahtarları, ziynet eşyaları, sürücü belgesi, tespih, para, cep telefonu, televizyon, sigara ve dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi.

Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin 8 suç kaydı bulunan Ramazan Batur ve 10 suç kaydı bulunan Halil Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, her iki şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden ele geçirilen 4 altın yüzük, 2 altın bileklik, 1 cep telefonu, birer adet otomobil ve ev anahtarları ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Batur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halil Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

 

İstanbul’da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktıGöktürk’te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 genç kız 3 yaşındaki çocuğu 3 dakikada kaçırdı

2 genç kız 3 yaşındaki çocuğu 3 dakikada kaçırdı

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber