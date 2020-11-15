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15.11.2020 - 10:46 | | İHA

14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Ş.H gözaltına alınarak tutuklandı.

14 farklı hırsızlık olayının faili tutuklandı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü son günlerde artan bisiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için başlattığı çalışmada 14 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler Ş.H isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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