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08.04.2020 - 18:02 | | DHA

14 günlük karantina süresi sona erdi! Öğrencilerden duygulandıran not

İtalya'dan 25 Mart günü getirilerek, yerleştirildikleri yurttan bugün karantina sürelerinin dolmaları üzerine evlerine gönderilen 401 öğrencinin odalarına notlar bıraktığı ortaya çıktı.

14 günlük karantina süresi sona erdi! Öğrencilerden duygulandıran not

Görevliler tarafından bulunan ve okuyanları duygulandıran notlarda yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Sizlerin ilgi, şefkat ve sevgisi karşısında durabilecek bir virüs olduğuna asla inanmıyorum. Sizleri çok sevdik asla unutmayacağız", "Sizlerin güzel enerjisi bizleri bu kapının ardında yalnız bırakmadı teşekkür ederiz", "Bizlere anne evi konforu sağladığınız ve her zaman güler yüzlü davrandığınız için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız", "Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır, umarım her şey gönlünüzce olur, iyi ki varsınız."

Samsun Valisi Osman Kaymak öğrencilerin yazdıkları notları sosyal medya hesabından 'Samsundaki arkadaşlarımız özveriyle çocuklarımızla ilgilendiler, onların memnuniyeti bizleri de mutlu etti inşallah bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz' ifadeleriyle paylaştı. 

14 günlük karantina süresi sona erdi Öğrencilerden duygulandıran not

Bakan Koca açıklamıştı! Corona karantinasındakiler böyle takip edilecekSon dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen “Pandemi İzolasyon Takip Projesi.” Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz!" mesajını paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Vakaları, temasta olanları, şüpheli olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını ve evde takibini, dışarı çıkıp, çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nin iş birliğiyle olan bir tablo" demişti.
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