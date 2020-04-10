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10.04.2020 - 13:37 | | DHA

14 hasta daha alkışlarla uğurlandı!

Aydın Devlet Hastanesi'nde corona virüs tedavisi gören 14 hasta taburcu edilerek hastane personeli tarafından evlerine alkışlarla uğurlandı.

14 hasta daha alkışlarla uğurlandı!

Aydın Devlet Hastanesi'nde corona virüs test sonuçları pozitif çıkan 14 hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlığına kavuşan hastalarımız hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanları için motivasyon kaynağı olmaktadır. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan hastalarımız evlerine sağlık personellerimizin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz hep birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyorlar. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak; sağlık tesislerimizde görevli bütün personelimize bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" denildi. Taburcu edilen 14 kişinin, 14 gün boyunca da evlerinde kontrol altında tutulacağı belirtildi.

 

 

 

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