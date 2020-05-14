MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 14 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor
ABONE OL
14.05.2020 - 18:11 |

14 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

14 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(13 MAYIS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.332

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.639

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  58

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.826

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.474.003

TOPLAM VAKA SAYISI: 143.114

TOPLAM CAN KAYBI: 3.952

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 101.715


14 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklıyor




Sosyal mesafeli tatil başlıyorKültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maske takma zorunluluğu olduğu yerler nerelerdir? Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Maske takma zorunluluğu olduğu yerler nerelerdir? Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman 2020?

Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman 2020?

Sıradaki Haber