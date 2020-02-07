07.02.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
14 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da son 20 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 14 milyon lira değerinde 190 kilo farklı tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
17 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Tuzla, Bahçelievler, Pendik, Büyükçekmece, Sultangazi, Esenyurt ve Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonyarda 14’ü yabancı uyruklu, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol hükmü uygulandı. Operasyonlarda, saç tokalarına zulalanmış 51 bin 500 adet Captagon hap ele geçirilirken, Zetyinburnu’nda bir adrese düzenlenen baskında ise metanfetamin imalathanesi ortaya çıkarıldı.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.