14 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

17 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Tuzla, Bahçelievler, Pendik, Büyükçekmece, Sultangazi, Esenyurt ve Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonyarda 14’ü yabancı uyruklu, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol hükmü uygulandı. Operasyonlarda, saç tokalarına zulalanmış 51 bin 500 adet Captagon hap ele geçirilirken, Zetyinburnu’nda bir adrese düzenlenen baskında ise metanfetamin imalathanesi ortaya çıkarıldı.