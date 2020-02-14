14 Şubat'ta Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Kim kazandı?

Kuaförüm Sensin'de kuaför Taner Güneri, makyöz Aslı Yazar, model Nur Yıldız’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Elif Karaca’dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Sıla Gökçen’den oluşan üçüncü takım ve kuaför Çetin Köroğlu, makyöz Fatma Demirci, model Sibel Can’dan oluşan dördüncü takım haftanın birincisi olmak için yarışıyor. Peki haftanın birincisi kim olacak?

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'in hafta finali henüz bitmedi, yarışma devam ediyor. Sonuçların 15.00 gibi açıklanması bekleniyor.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden takım 93 puanla Ali ve Betül oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takımı ise 108 puanla iki takım birinci oldu. Taner ile Aslı, Abdullah ile İsmihan kazandıkları parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.