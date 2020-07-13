13.07.2020 - 11:20 |
14 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim'de neler var?
Bim aktüel kataloğu fırsatları yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri aktüel kataloğu ürünlerini tüketicilerle buluşturan Bim yeni haftanın ürünlerini internet sayfasında paylaştı. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda bakım ürünlerinden bebek gereçlerine kadar çeşitli fırsatlar yer alıyor. İşte 14 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu avantajları...
14 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu ürünleri zincir market mağazasının internet sayfasında yer aldı."Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu ise tüketicilerin aradığı konular arasında yerini alıyor. Bu hafta Bim'de çeşitli fırsat ürünleri bulunuyor. İşte Bim aktüel kataloğu ürünleri...
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