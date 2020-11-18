18.11.2020 - 18:17 | | DHA
14 yaşında koronavirüs'e yenik düştü
Adana'nın Karaisalı ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gören Mehmet Ali Dın (14), hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı. Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı. Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Dın'ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.