MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 14 yaşındaki kıza cinsel istismara 23 yıl 9 ay
ABONE OL
20.10.2020 - 16:16 | | DHA

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 23 yıl 9 ay

Kayseri'de Umut G., otomobilin içinde eski kız arkadaşı F.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 23 yıl 9 ay

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da, merkez Melikgazi ilçesinde yer alan mesire alanında meydana geldi. Umut G. (22), eski kız arkadaşı F.T. (15) ile eğitim gördüğü okulun önünde buluşarak, otomobil ile mesire alanına gitti. İddiaya göre Umut G., burada F.T.'ye cinsel istismarda bulundu. F.T.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan Umut G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut G. hakkında 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Umut G., hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Umut G., "Mağdur ile normal bir arkadaşlığımız vardı. Kız arkadaşım, F.T. ile görüşmememi istediği için mağdur ile arkadaşlığımızı sonlandırdım. 2 ay sonra benim hakkımda şikayetçi olmuş. Araç ile normal olarak dolaştık. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Umut G.'yi 'cinsel istismar' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!

"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" dedi kaldığı evi ateşe verdi!

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Bekir Coşkun yaşamını yitirdi!

Bekir Coşkun kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Bekir Coşkun yaşamını yitirdi!

Sıradaki Haber