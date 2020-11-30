30.11.2020 - 15:37 |
14 yaşındaki Salih, motosiklet kazasında öldü!
Eskişehir’inin Çifteler ilçesinde kamyonetin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Salih Danabaş (14), hayatını kaybetti.
Kaza, Çifteler ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Mevlüt S.'nin kullandığı 26 ZA 860 plakalı kamyon, Salih Danabaş idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Kazada Salih Danabaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Danabaş’ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Mevlüt S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel'i geçti1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içerisindeki kuleleri, 318 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ve 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Mayıs ayında 32'nci bloğun konulmasıyla tamamlanan köprünün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 300 metre yüksekliğe sahip dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni de geçmiş durumda. 'Kedi Yolu yapımının devam ettiği Çanakkale Köprüsü tabliyesinin üçüncü bloğu da Çanakkale'ye geldi.