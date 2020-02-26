142 kişi Ankara’da karantinaya alındı

Dünya sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye, vatandaşları için Çin’in ardından ikinci tahliyeyi İran’dan gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle İran’dan 10’u mürettebat 142 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını İstanbul’a getirmek üzere havalanan THY uçağı, uçakta, ölümlerin yaşandığı İran’ın Kum şehrinden gelen kişilerin de bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Ankara’ya indirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uçakta Kum ve Meşhed’e uğradığını öğrendiğimiz kişilerin varlığı nedeniyle riske etmek istemedik. Tüm yolcuları karantinaya almaya karar verdik” dedi. Koca, 10’u mürettebat toplam 142 kişinin Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ve ilk kez kullanılacak olan Bilkent Klinik Gözlem Konuk Evi’nde karantina altına alındığını açıkladı.

132 yolcu ve 10 mürettebat havalimanında hazır bekletilen 42 ambulansla karantinaya alınacakları hastanelere sevk edildi.

42 ambulansla tahliye

İran’da koronavirüse bağlı ölüm vakalarının ortaya çıkmasının ardından, 23 Şubat itibariyle İran ile kara, demir ve Tahran hariç havayolu geçişleri durduruldu. Türkiye’den İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları ile Türkiye’ye dönmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dönüşüne izin verilirken, bu vatandaşlar için de özel sefer düzenlendi. TK879 sefer sayılı THY uçağı, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını İstanbul’a getirmek üzere Tahran’dan havalandı. Ancak yolcular arasında Kovid-19’a bağlı ölümlerin yaşandığı İran’ın Kum şehrinden gelenlerin de bulunduğu öğrenilince, uçak dün saat 10.29’da Ankara’ya indirildi. Yolcuların ön muayeneleri Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde yapıldı. Uçağın Esenboğa Havalimanı’na inmesinin ardından tahliye işlemi süratle başlatıldı. Tüm hastalar için toplam 42 ambulans, 126 sağlık görevlisi havalimanında hazır bulunduruldu. Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktakiler, sağlık kontrolünden geçirilip Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ve ilk kez kullanılacak olan Bilkent Klinik Gözlem Konuk Evi’nde karantina altına alındı.

‘Ankara’ya indirdik’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün saat 18:16’da kameraların karşısına geçerek, sürece ilişkin bilgi verdi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye’de hastalığın görülmediğini kaydeden Koca, şunları söyledi: “Tahran’dan özel olarak Türk vatandaşlarını Türkiye’ye taşıyan THY’nin uçağının seferi esnasında özellikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri hikayesi olduğunun öğrenilmesi, bu durumun yetkililerin beyanında bulunmaması nedeniyle uçakta fark edilmesi sonucu daha hassas davrandık. Birkaç yolcuda da ateş olmayıp öksürük yakınması yani soğuk algınlığı yakınması olması sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme yönünde bir karar aldık. İstanbul’da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen uçağı Ankara’ya indirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan bir ekibin karantina merkezlerinde hazır bulunmasıydı.”

‘Pozitif çıkan sonuç yok’

Bakan Koca, gece yarısı Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni ziyaret etti. Çıkışta açıklamalarda bulunan Koca, 132’si yolcu 10’u mürettebattan 3’te 2’sinden alınan numunelerin sonuçlarının tamamlandığını belirterek, “Çalışılan tetkiklerde, pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı. Şu ana kadar koronavirüs pozitif olan bir hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Bakılanların 3’te 2’si bitti. 3’te 1’i için de kontrol çalışması yapıldığı için net bir şey demeyeceğim” dedi.

İKİ HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK

132 yolcu ve 10 mürettebat, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bilkent Klinik Gözlem Konuk Evi’nde karantina altına alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Klinik Gözlem Konuk Evi’nde görevlilerin maske taktığı görüldü.

Hastaların tedavi edileceği hastaneler

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı şu referans hastaneleri belirlemişti:

Adana Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Zekai Tahir Burak Araştırma Hastanesi kampüsü içinde yer alan kreş kapatılırken, veliler, çocuklarını maske takarak kreşten aldı.

Neden THY?

Çin’in Vuhan şehrinde karantinada mahsur kalan Türk vatandaşları Koca Yusuf Operasyonu ile yurda getirilmişti. İran’daki Türk vatandaşları ise THY ile getirildi. Sağlık Bakanlığı kaynakları, Vuhan’a seyahat yasağı olduğu için özel bir operasyon yapıldığını, Tahran’da böyle bir önlem olmadığı için Türk vatandaşların yolcu uçağıyla alındığını kaydetti.

Hibrit tedavi

Yolcuların detaylı sağlık kontrollerinin ardından koronavirüs tespit edilmesi halinde, farklı antiviral ilaçların kombine edildiği, hibrit tedavi uygulanacak. Hibrit tedavi, farklı hastalıklar için kullanılan ilaçların, bir arada kullanılması anlamına geliyor.