15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacacak? 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izni bugün mü?

15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dört gün süren sokağa çıkma yasağının ardından dün ilk olarak 0-14 yaş arası çocuklar 11:00-15:00 saatleri arasında dört saat süre ile sokağa çıktı. Sokağın, parkın tadını çıkaran çocuklar aileleri ile birlikte dört saatlik iznin tadını doyasıya çıkardı. Sokağa çıkma izninin sona ermesinin ardından 15-20 yaş arası gençler sokağa ne zaman çıkacaklarını araştırmaya başladı. Peki 15-20 yaş arası gençler hangi gün saat kaçta sokağa çıkacak?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.

20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.