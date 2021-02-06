15 dakikalık yol 1 saat sürüyor!

İstanbul’daki trafik sıkışıklığına yönelik yapılan analizlerin sonuçlarına göre, özellikle son 3 aylık dönemde, trafikte kaybedilen süre ciddi şekilde artmış durumda. Yıl boyunca hafta içi sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde İstanbul’un ortalama sürüş hızı saatte 23 kilometre olarak ölçülürken, bu sürenin okulların açılması durumunda saatte 10 kilometreye düşeceği ve tam anlamıyla kaos yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul trafiğindeki ortalama zaman kaybı ‘zirve saatler’de neredeyse 3 kat artarken, normalde 15 dakikada gidilecek mesafelere ancak 1 saatte ulaşılıyor. Bu durum ise hem zaman hem ekonomik kayıpların yanı sıra emisyon kirliliği, stres ve hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlara neden oluyor.

20 km’nin altında

İstanbul’da son yapılan ölçümlere göre, Aralık ayında işe gidiş-geliş saatlerindeki araç hızları 20 km’nin altına inerken, ortaya çıkan tabloyu Milliyet için analiz eden Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gürsoy şu bilgileri paylaştı: “Pandemi öncesi koşullara bakıldığında, okulların açık olmadığı dönemlerde (tatil zamanları) İstanbul trafiği bir miktar hızlanmıştı. Sürücüler, okullar açık olduğu zamanlarda her 45 dakikanın 10 dakikasını kaybediyorlar. Pandemi koşullarının hayatımıza girmesiyle okullar kapalı olmasına rağmen, trafikte beklenen rahatlama yaşanmıyor. 2020 yılında başlayan salgın nedeniyle alınan önlemler Mart ayının ortasından itibaren İstanbul’da sürüş hızlarını hızlı şekilde yükseltmişti. Ortalama 40 km/saat seviyesine yükselen sürüş hızları mesafeleri kısaltmış, olağan trafik koşullarında trafikte 60 dakika sürecek mesafeler 42 dakikaya düşmüş, sürücüler gidecekleri yere 18 dakika daha erken varabilmişlerdi. Ancak bu rahatlama uzun sürmedi. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren sürüş hızları azalmaya, trafik eski seyrine dönmeye başladı.”

Yüzde 40 şahsi araç



İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4 milyon 200 bin araç bulunuyor. Kentte her bin kişiye 200 otomobil düşerken, otomobillerdeki ortalama doluluk oranı 1.7 olarak tespit edilmiş durumda. Kent genelinde şahsi araca erişim oranı yüzde 40, toplu taşımaya gereksinim duyanların oranı ise yüzde 60 seviyesinde. Normal zamanda günde yaklaşık 1.5 milyon araç yollara düşerken, günümüzde sayının 1 milyon 900 bine yaklaştığı belirtiliyor.