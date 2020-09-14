14.09.2020 - 09:45 |
15 Eylül Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel 15 Eylül kataloğu yayımlandı. Bim salı ve cuma günleri aktüel kataloğunda yer alan fırsatları tüketicilerle buluşuyor. Yarın raflarda yerini alacak fırsatların neler olduğu ise merak konusu. İşte 15 Eylül 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları...
Bim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. 15 Eylül Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Tüketiciler Bim'in çalışma saatleri ve Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak ediliyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 15 Eylül Bim aktüel kataloğu...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.