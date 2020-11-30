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30.11.2020 - 16:48 | | DHA

15 günde bir aileyi yok etti! 'Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor'

Mersin'in Tarsus ilçesinde koronavirüs sonuçları pozitif çıkan ve tedavi sırasında hayatını kaybeden Fadime Karabulut ile çocukları Şehriban, Murat ile Selda Karabulut'un yakınları konuştu. Şehriban, Murat ve Selda Karabulut'un amcası Abbas Karabulut , "Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

15 günde bir aileyi yok etti! 'Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor'

Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi Fadime Karabulut (67) ile kız kardeşi Selda Karabulut'a (40) da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra öldü. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım’da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Murat Karabulut’un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut (45), da dün hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un ölümüyle, aynı aileden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayıdı 4'e çıktı.

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Eşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut’un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.

YAKINLARI KONUŞTU: HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Şehriban, Murat ve Selda Karabulut'un amcası Abbas Karabulut (64), tüm insanlardan virüse karşı dikkatli olmalarını isterken, "Murat'ın kronik hiçbir hastalığı yoktu. Grip şüphesiyle yattı daha sonra bununla karşılaştık. En son duyduğumuza göre annesinde zatürre belirtisi vardı. Küçük kız kardeşi bugüne kadar hiç doktora bile gitmedi. Sevda ile annesi bizimle yaşıyordu diğerleri de ayrıydı. Ayrı ayrı evlerde yaşıyorlardı. Birlikte, ailece görüşüyorduk. Tüm insanlar dikkatli olsun, maske kullansın. Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

BİRBİRLERİNE BULAŞTIRMIŞLAR

Kuzenleri Fırat Karabulut ise, bir ailenin yok olduğunu ve üzgün olduklarını belirtirken, şunları söyledi: "Murat abi çok şen şakraktı işinde gücünde insandı. İşi gereği insanlarla haşır neşir olmak zorunda kalıyordu. Nasıl kapmış bilmiyoruz. Nasıl oldu biz de anlamadık. Birbirlerine bulaştırmışlar. Bir aile yok oldu üzgünüz. Kendilerine çok iyi bakan insanlardı. Ama annelerinde zatürre olduğunu öğrendik. Sağlığına çok dikkat eden insanlardı. Üzgünüz Allah kimsenin başına vermesin."

15 günde bir aileyi yok etti Bu hastalık hiçbir şeye benzemiyor

Eşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut’un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.

    Koronavirüse yakalanan kuaför ve eski eşi 4 gün arayla hayatını kaybettiBursa’da kuaför Ferhunde Caner (65) ile boşanmalarına karşın birlikte yaşadığı Muharrem Karabulut (69), 4 gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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