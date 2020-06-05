MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 ilde bu hafta sonu sokak yasağı sürecek
ABONE OL
05.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

15 ilde bu hafta sonu sokak yasağı sürecek

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 15 ilde (Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak) sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

15 ilde bu hafta sonu sokak yasağı sürecek

Valiliklere gönderilen genelgede öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

Bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 

Yarın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Yarın ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Tatlı satışı yapan iş yerleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. n Kısıtlamanın olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

 

Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’de obez birey oranı arttı

Türkiye’de obez birey oranı arttı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

Sıradaki Haber