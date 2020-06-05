15 ilde bu hafta sonu sokak yasağı sürecek

Valiliklere gönderilen genelgede öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

Bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Yarın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Yarın ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Tatlı satışı yapan iş yerleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. n Kısıtlamanın olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.