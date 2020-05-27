15 ilde şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte seyahat yasağının kaldırılacağı tarih...

Şehirler arası seyahat yasakları ne zaman kaldırılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Nisan ayı itibariyle getirilen yasaklar Mayıs ayı itibariyle kademeli olarak ilk önce 7 Büyükşehirde sonrasında ise 9 Büyükşehir'de son buldu. Şehirler arası seyahat yasağının sürdüğü iller arasında ise helen 14 Büyükşehir ve Zonguldak yer alıyor. Peki Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kaldırılacak?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.

Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.

MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da tekrar açılıyor.

İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

DENİZE BÖYLE GİRİLECEK

‘Yeni normal’ olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Bu doğrultuda insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor.

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.

9 METREKARELİK KORONA LOCALARI

Konyaaltı Plajı’nda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik alanlar oluşturuldu.

ŞEZLONGLARA SOSYAL MESAFE

Plaja gelenler 3’erli, 2’şerli ya da tekli hazırlanan şezlongları kullanabilecek. 3’lü ve 2’li şezlonglar yalnızca ailelerin kullanımına sunulacak. Her bir şemsiye grubunun arasında da 2.5 metrelik boşluklarla sosyal mesafe kuralı uygulandı.