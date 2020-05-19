15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kadar uzatıldı?

Dün Kabine Toplantısı gerçekleştiirildi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat yasağı ile ilgili yeni durumu paylaştı. Peki Peki 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat kısıtlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır."

SEYAHAT YASAĞI UZATILAN İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.