15 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatı belli oldu. Bim avantajları salı ve cuma günleri vatandaşlarla buluşuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğu fırsatı çarşamba günü de oldu. Çarşamba günü Bim aktüel kataloğunda yer alan ürün araştırılıyor. İşte 15 Temmuz Bim aktüel kataloğu.... Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bim 09.00 -21.00 arasında hizmet veriyor.