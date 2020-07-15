15.07.2020 - 09:39 |
15 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Zincir market mağazası her hafta çeşitli ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta Bim 15 Temmuz tarihinde de fırsat sundu. Bim'in çalışma saatleri tüketicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.İşte 15 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu ve çalışma saatleri...
15 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatı belli oldu. Bim avantajları salı ve cuma günleri vatandaşlarla buluşuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğu fırsatı çarşamba günü de oldu. Çarşamba günü Bim aktüel kataloğunda yer alan ürün araştırılıyor. İşte 15 Temmuz Bim aktüel kataloğu.... Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Bim 09.00 -21.00 arasında hizmet veriyor.
Türk halkı, darbeci hainlere geçit vermedi! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar...Mermilerin, bombaların aydınlattığı o karanlık gece, sergilenen omuz omuza direniş sayesinde demokrasiyi esir alamadı. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul'da da tarihe not düşülecek anlar yaşanıyordu. Darbeci hainlerin karşısında, onların silahlarından kat be kat güçlü iradeye sahip bir halk vardı. İşte o gece İstanbul'da yaşananlar...