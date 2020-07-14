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14.07.2020 - 10:44 | | DHA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki bir otomobile düzenlenen operasyonda 24 kilogram afyon sakızı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki bir otomobile cumartesi günü saat 09.15 sıralarında operasyon düzenlendi. Otomobilde yapılan aramada 4 metal dişli içerisinde 24 paket halinde 24 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. M.E. (66) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

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