15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki bir otomobile cumartesi günü saat 09.15 sıralarında operasyon düzenlendi. Otomobilde yapılan aramada 4 metal dişli içerisinde 24 paket halinde 24 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. M.E. (66) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.