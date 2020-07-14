2017 senesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak ilan edildi. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz'da eczanelerin, marketlerin çalışma durumları ve kapalı olacak yerler araştırılıyor. Peki 15 Temmuz eczaneler, marketler açık mı? 15 Temmuz'da nereler kapalı olacak?

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle eczaneler kaplı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

15 TEMMUZ'DA MARKETLER KAPALI MI OLACAK?

Marketlerin durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar da kapalı olacak. İşte TBMM'de 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edildiği karar şu şekilde yer alıyor;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”