15 Temmuz gazileri vatanı savunmanın gururunu yaşıyor

‘İyileşmem mucizeydi’

15 Temmuz hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başından ve omuzunda vurularak ağır yaralanan Ahmet Alkılıç, doktorların bile mucize dediği şekilde sağlığına kavuştu. Müteahhitlik yapan Alkılıç 15 Temmuz gecesi önce Ümraniye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evine kadar arkadaşı ve babası ile yürüdü. Daha sonra buradan köprüye yürüyen Alkılıç, askerlerin açtığı ateş sonucunda başından ve sol omuzunda vuruldu. Doktorların mucize olarak gördüğü bir halde eski sağlığına kavuşan Alkılıç o gece ile ilgili olarak, “Oradaki binlerce insanın üzerine top attılar. Helikopterlerden, uçaklardan atış yaptılar. İnsanların, domino taşı gibi düştüğünü gördüm ve kendimi yere atarken merminin bir tanesini kafamdan, bir tanesini kolumdan yedim. Sabaha kadar bir ameliyat geçirdim, 8 gün sonra kendime geldim. Eve geçtiğimde de tam manasıyla iyileşmem 1 yılı buldu” şeklinde konuştu. Alkılıç, “Bugün de olsa yarın da olsa her zaman biz hazır ve nazır olarak bekliyoruz” dedi.

‘Yine olsa bastonumla koşarım’

FETÖ’nün darbe girişiminde Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanarak gazi olan 74 yaşındaki Mustafa Zorova, vatan için her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. Darbecilere karşı koymaya çalışırken ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Kahramankazanlı gazi Zorova, 45 ameliyat geçirdiğini, en büyük arzusunun ise sağlığına kavuşup sokakta yürümek olduğunu söyledi. Aradan geçen 4 yılda çok acılar çektiğini anlatan Zorova, “15 Temmuz tekrar yaşanırsa acılarımı unutur bastonumla yeniden yola çıkarım. Hiç korkmam” dedi.

‘Halk kendi iktidarına sahip çıktı’

İstanbul’daki Vatan Caddesi’nde cuntacılar tarafından açılan ateşle yaralanan Zafer İpek, vatan savunması yapmanın gururunu yaşıyor. Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kaşgarlı Mahmut Yurdu Müdür Vekili Zafer İpek (55), şunları söyledi: “Hemen elime Türk bayrağını aldım ve Vatan Caddesi’ne çıktım. Cuntacıların açtığı ateşte ayağımdan vurularak yere düşünce kafamı çarptığım için halen duyma kaybı yaşıyorum. O gün halk kendi iktidarına sahip çıktı ve darbeyi bertaraf etti. Ben vurularak gazi oldum ama o gün sokağa çıkan herkesin gazi olduğuna inanıyorum.

“Kadınız diye dokunmazlar sandık”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi halkı meydanlara çağırmasıyla Sakarya Valiliğine giden ve askerlerin ateş etmesi sonucu Hacer Baylan ayağından, oğlu Mustafa Onur ve kızı Aslınur Ayan bacaklarından yaralandı. Kadın oldukları için kendilerine dokunmayacaklarını düşündüklerini belirten Hacer Baylan, “Kol kola girmiş ilerlerken, asker silahını göğsüme dayadı ve ‘Bir adım daha atarsan seni vuracağım.’ dedi. Askere ‘Ölümden korkmuyoruz, bir adım daha geri atmayacağız. Bu vatanın gerçek sahipleri biziz.’ dedik. Direnince askerlerin bir çoğu ayrıldı” ifadelerini kullandı. Baylan, hastanede kendileriyle çok iyi ilgilenildiğini, devletin büyüklüğünü ve gücünü daha sonraki süreçte de gördüğünü kaydetti.