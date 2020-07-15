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15.07.2020 - 10:53 |

15 Temmuz kargolar kapalı mı açık mı? 15 Temmuz'da PTT açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü geldi. 15 Temmuz geçtiğimiz senelerde resmi tatil olarak ilan edilmesinden dolayı bugün kargoların açık olup olmayacağı gündemde araştırılıyor. İşte 15 Temmuz'da kargoların çalışma durumları...

15 Temmuz kargolar kapalı mı açık mı? 15 Temmuz'da PTT açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak yer alıyor. Bu sene hafta içi çarşamba gününe denk geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildi. Peki 15 Temmuz'da kargolar ve PTT açık mı kapalı mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL

İşte TBMM'de 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edildiği karar şu şekilde yer alıyor;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

PTT AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle PTT 15 Temmuz'da kapalı oluyor.15

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargoların çalışma günleri şirketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

    İstanbul Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldiKaragümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde tarihi surların bir bölümü gece saatlerinde çöktü.
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