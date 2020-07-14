15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvurusu ekranı için tıkla! 15 Temmuz bilgi yarışması ne zaman?

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gündemde yer alan bilgi yarışması başvurusu http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden gerçekleştirilecek. İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvuru ekranı

15 TEMMUZ LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

15 TEMMUZ LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN OLACAK?

Yarışma 15 Temmuz 2020’de saat 12:30’da gerçekleştirilecek.

(1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir.

(2) Yarışma soruları EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30’da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlanacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarışma sonuçları 15 Temmuz 2020 günü saat 17:00’da ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.