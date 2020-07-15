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15.07.2020 - 11:54 | | AA

15 Temmuz şehidinin eşi konuştu! Bu katliamı yapanlar Allah’ından bulsunlar

İstanbul'da 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen 1 çocuk babası Erdem Diker'in Amasya'da yaşayan eşi Gülsüm Diker, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

15 Temmuz şehidinin eşi konuştu! Bu katliamı yapanlar Allah’ından bulsunlar

Memleketi Tokat'tan İstanbul'a taşınarak PVC işi yapan Erdem Diker, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için çıktığı evine bir daha dönemedi.

FETÖ mensuplarının saldırısı sonucu, Tuzla ilçesi Orhanlı gişeleri üzerinde şehit düşen Diker'in eşi Gülsüm Diker, eşinin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu ve bu acının hiç dinmeyeceğini söyledi.

"BU KATLİAMI YAPANLAR ALLAH'INDAN BULSUNLAR"

Eşinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı  çıktığını anlatan Diker, "Eşim dışarı çıktıktan sonra, sürekli aradım açmadı,  mesajlarıma dönmedi. Son mesajında 'ne yaptınız dikkatli ol' dediğimde,  'çatışmanın ortasında kaldık, yaralı polisler var, sivilleri kurtarmam lazım'  diye yazdı. Daha sonra yaralıları kurtarmaya çalışırken, arka şakağına mermi  girmiş. Eşime ulaşamayınca 'kesin bir şey oldu' dedim, gece rüyamda köyü  kalabalık görmüştüm ona malummuş demek ki. Bu katliamı yapanlar, Allah'ından  bulsunlar, Allah'a havale ediyorum. Benim 1,5 yaşında oğlum yetim kaldı, onun  vebalini veremezler. Allah bildiği gibi yapsın onları." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidinin eşi konuştu Bu katliamı yapanlar Allah’ından bulsunlar

"YOKLUĞUNU DEĞİL, VARLIĞINI HİSSEDİYORUM HER ZAMAN"

Eşini çok özlediğini ve hiçbir zaman da bu acının azalmayacağını dile  getiren Diker, şunları kaydetti:

"Eşim öldükten sonra da arkamda dolaşıyormuş gibi geliyor. Çünkü hep  hissediyorum, yokluğunu değil, varlığını hep hissediyorum her zaman. O zaten  bizim üzülmemizi istemez kıyamazdı. Onun istediği gibi dimdik evladımın  arkasındayım. Bana emanet etti giderken o şekilde. Eşim ailesine çok bağlı  fedakar, çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu. Hiçbir zaman bana karşı en ufak  kötü sözü bile olmadı. 3 yıl evli kaldım ama çok mutlu bir evliliğim oldu."

"BİRAZ HÜZÜN VAR AMA NE MUTLU Kİ ŞEHİT EŞİYİM"

Eşinin tek isteğinin şehitlik mertebesi olduğunu belirten Diker, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Eşim istediği gibi şehit olduğu için gururluyum. Biraz hüzün var ama  ne mutlu ki şehit eşiyim. Belki bu dünyada yarım kaldı mutluluğumuz ama diğer  dünyada çok güzel tamamlayacağız. Eşimin vefatından sonra birçok kişiyle  tanıştım, birçok abim, birçok ablam, birçok kardeşlerim oldu, manevi olarak aynı  acıyı paylaşan insanlarla daha çok rahatlıyoruz, moral buluyoruz. Çok şükür maddi  olarak da her şekilde devletimiz arkamızda. Eşim şehit olunca bir kapı kapandı  ama abim, ablam, amcam kardeşim diyeceğim insanlar oldu şehit aileleri ile  birlikte."

 

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