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19.12.2020 - 13:41 | | DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobilde yangın çıktı. Köprüde denetim yapan polis ekipleri yangını söndürürken, trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Melih Şengüler'in kullandığı 35 APF 899 plakalı otomobil seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını emniyet şeridine çekerek aşağıya inerken, köprüde denetleme yapan polis ekipleri yardıma koştu. Polis, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil yandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Sürücü Melih Şengüler "İlerliyordum, dumanlar çıkmaya başlayınca araçtan indim. Sağ olsun polis arkadaşlar hemen müdahale etti." diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Öte yandan olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

    Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldularKocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, tırı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması görüntülerde yer aldı.
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