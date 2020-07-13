MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri '15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak
ABONE OL
13.07.2020 - 15:52 | | DHA

'15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin ilk seferini yarın Ankara ile İstanbul arasında gerçekleştireceği açıklandı.

'15 Temmuz Treni' yarın yola çıkacak

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' normalde 411 kapasiteye sahip iken, trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni ile trene 217 koltuk satışı yapılıyor. Giydirme uygulanmış YHT, ilk seferine Ankara-İstanbul arasında 14 Temmuz tarihinde saat 10.00' da çıkacak. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' iki ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve 23 bin 920 yolcu taşımış olacak" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan hedeflerinin vurulma anlarını paylaştıAzerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağlıların su isyanı! 'Öleceğiz'

Tekirdağlıların su isyanı! 'Öleceğiz'

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

ÖSYM YKS sınav sonuç tarihini açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM YKS sınav sonuç tarihini açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, tercihler ne zaman yapılacak?

Sıradaki Haber