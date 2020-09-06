15 yaşındaki Buse babasının tabancasıyla canına kıydı: Ölmekten çok babamdan korkuyorum

İntihardan önce kızıyla tartışan Özay K. olaydan sonra emniyete götürülerek ifadesi alındı. Özay K. ‘intihara sürükleme’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Özay K.’nın, “Çok üzgünüm. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı” dediği öğrenildi.Buse Melisa K.’nın intihar etmeden önce Twitter’da yaptığı paylaşımlar TT olurken babaya tepki yağdı.



Paylaşımlarda genç kız “Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok ‘kendini öldür’, ‘başıma gelen en kötü şeysin’ veya ‘al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim’ dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum” ifadelerine yer verdi.Buse Melisa başka bir mesajında da şunlar kaydetti: “Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor. Her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum. Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı, onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa daha çok acı çeker miyim? Ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?”



İntihara yönlendirme suçu



Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) intihara yönlendirme suçunun cezası şu şekilde yer alıyor: Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.84/1). İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.84/2). İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar (TCK m.84/4).