MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 yaşındaki Buse babasının tabancasıyla canına kıydı: Ölmekten çok babamdan korkuyorum
ABONE OL
06.09.2020 - 07:00 | | EREN KOCA Haber Merkezi

15 yaşındaki Buse babasının tabancasıyla canına kıydı: Ölmekten çok babamdan korkuyorum

İzmir’de Ödemiş ilçesinde dün Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babası Özay K.’nın (49) beylik tabancası ile canına kıydı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

15 yaşındaki Buse babasının tabancasıyla canına kıydı: Ölmekten çok babamdan korkuyorum
EREN KOCA Haber Merkezi

İntihardan önce kızıyla tartışan Özay K. olaydan sonra emniyete götürülerek ifadesi alındı. Özay K. ‘intihara sürükleme’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Özay K.’nın, “Çok üzgünüm. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı” dediği öğrenildi.Buse Melisa K.’nın intihar etmeden önce Twitter’da yaptığı paylaşımlar TT olurken babaya tepki yağdı.

Paylaşımlarda genç kız “Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok ‘kendini öldür’, ‘başıma gelen en kötü şeysin’ veya ‘al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim’ dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum” ifadelerine yer verdi.Buse Melisa başka bir mesajında da şunlar kaydetti: “Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor. Her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum. Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı, onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa daha çok acı çeker miyim? Ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?”

İntihara yönlendirme suçu

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) intihara yönlendirme suçunun cezası şu şekilde yer alıyor: Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.84/1). İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.84/2). İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar (TCK m.84/4).

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğadan şaşırtan sanat eserleri

Doğadan şaşırtan sanat eserleri

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Ünlü profesöre veda

Ünlü profesöre veda

Sıradaki Haber