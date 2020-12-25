150 metre sürüklenen otomobilde can verdi!

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırıkkale-Samsun D-200 karayolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Uçakkuş idaresindeki 06 YMP 98 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Yaklaşık 150 metre kadar sürüklenen otomobilin hurdaya döndüğü kazada, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Cebrail Uçakkuş'un (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Uçakkuş'un cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
38 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu! ‘Market faresi’ yakalandıKaraman’da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra Doğan Şimşek (35), yakalandı. Çevresinde 'Market faresi' lakabıyla tanınan Şimşek'in, 38 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek'in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.