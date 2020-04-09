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09.04.2020 - 18:26 | | DHA

16.30'da giriş yaptılar! Peş peşe İstanbul Boğazı'ndan böyle geçtiler

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğaz'ından geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

16.30'da giriş yaptılar! Peş peşe İstanbul Boğazı'ndan böyle geçtiler

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' ve RFS 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemileri saat 16.30 sıralarında peş peşe Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Savaş gemilerin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemilerinin güvertesinde Rus askerinin olmadığı görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

16.30da giriş yaptılar Peş peşe İstanbul Boğazından böyle geçtiler

16.30da giriş yaptılar Peş peşe İstanbul Boğazından böyle geçtiler

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