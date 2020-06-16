MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 16 Haziran Bim aktüel kataloğu 2020! Bu hafta salı günü Bim'de neler var?
ABONE OL
16.06.2020 - 09:19 |

16 Haziran Bim aktüel kataloğu 2020! Bu hafta salı günü Bim'de neler var?

16 Haziran Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bu hafta aktüel kataloğunda takılardan bakım ürünlerine kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. Zincir market mağazasının fırsatları bugün raflarda yerini alacak. Peki 16 Haziran Bim aktüel kataloğunda neler var?

16 Haziran Bim aktüel kataloğu 2020! Bu hafta salı günü Bim'de neler var?

Bim aktüel 16 Haziran kataloğu yayımlandı.Saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veren Bim'in aktüel kataloğunda çeşitli avantajlar yer alıyor. Salı ve cuma günleri indirimli ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Le Petit Marseillais duş Jeli ve sabun paketi 14, 90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte 16 Haziran Bim aktüel kataloğu...

16 Haziran Bim aktüel kataloğu 2020 Bu hafta salı günü Bimde neler var

16 Haziran Bim aktüel kataloğu 2020 Bu hafta salı günü Bimde neler var

Haliç'te 'sis' kazası: 1 yaralıSabah erken saatlerde Megakent İstanbul’da etkili olan sis, Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazasının olmasına sebebiyet verdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralanırken E-5 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Final fragmanı duygulandırdı

Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Final fragmanı duygulandırdı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika... Metrobüs durağında şok eden manzara! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Son dakika... Metrobüs durağında şok eden manzara! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sıradaki Haber