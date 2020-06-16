16.06.2020 - 09:19 |
16 Haziran Bim aktüel kataloğu 2020! Bu hafta salı günü Bim'de neler var?
16 Haziran Bim aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bu hafta aktüel kataloğunda takılardan bakım ürünlerine kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. Zincir market mağazasının fırsatları bugün raflarda yerini alacak. Peki 16 Haziran Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel 16 Haziran kataloğu yayımlandı.Saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veren Bim'in aktüel kataloğunda çeşitli avantajlar yer alıyor. Salı ve cuma günleri indirimli ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda Le Petit Marseillais duş Jeli ve sabun paketi 14, 90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte 16 Haziran Bim aktüel kataloğu...