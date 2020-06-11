16 tarım ilacına kademeli yasak

Tarımsal üretimde hastalık ve zararlılara karşı kullanılan ancak kalıntı yoluyla sebze-meyve tüketen insanlara da sirayet eden pestisitlerin yasaklanması için Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, bir süredir imza kampanyası yürütüyordu.

2021 sonuna kadar

100 yakın sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın talebi, ‘son derece tehlikeli’, ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak nitelendirilen 13 etken maddenin yasaklanması yönündeydi.

Son 10 yılda AB ile eş zamanlı 185 aktif maddeyi yasaklayan Tarım ve Orman Bakanlığı da Ocak ayında, 41 aktif maddeyi daha yasaklamaya yönelik harekete geçmişti. Bakanlık, aktif maddelerin listesini üniversitelerin ziraat fakültelerine göndererek, görüşlerini sordu. Ardından önceki gün 16 kimyasal için yasaklama kararı çıktı. Bu kimyasalların ithalatı yıl sonuna kadar sonlandırılacak. Ancak bazılarının kullanımı için gelecek yıl sonuna kadar izin verildi.

Kararı, ‘Bu olumlu bir adım ve kullanılan diğer tüm pestisitlere yönelik de aynı kararın alınmasını bekliyoruz’ diye karşılayan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’ından yapılan açıklamada ise, “Son derece tehlikeli 13 etken maddeden 4’ü yasaklanmış oldu. Ayrıca yine Bakanlık tarafından 2019 yılı sonunda üniversitelerden kullanımlarının sonlandırılmasına yönelik görüş talep edilen 41 etken maddeden de 14’ü bu kararla yasaklandı. Oysa Avrupa Birliği, bu 41 etken maddeden 32’sini yasakladı, kalan 9 maddenin yasaklanmasını da gündemine aldı. Elbette tek bir zehirden kurtulmak bile sevindirici ama bizde neden sadece 14’ü yasaklandı? Geriye kalan tarım zehirleri de yasaklanacak mı? Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu konuda tatmin edici bir açıklama bekliyoruz” denildi.