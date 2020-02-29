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29.02.2020 - 06:27 | | DHA

166 yÄ±l hapisle aranan firari suç makinesi yakalandÄ±

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde, birÃ§ok suÃ§tan sabÄ±kasÄ± bulunan cezaevi firarisi olan ve hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ 166 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunanÂ Hasan DemirtaÅŸ (35), polisin dÃ¼zenlediÄŸiÂ operasyonla yakalandÄ±.Â

166 yÄ±l hapisle aranan firari suç makinesi yakalandÄ±

Ã‡eÅŸme Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, bir sÃ¼redir arananÂ Hasan DemirtaÅŸ'Ä±n ilÃ§edeki bir otelde kaldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde istihbarat aldÄ±. Ä°stihbaratÄ± deÄŸerlendiren ekipler, sÃ¶z konusu otele baskÄ±n yaptÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda Ã¼Ã§ ayrÄ± suÃ§tan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ 166 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunanÂ Hasan DemirtaÅŸ, 'Mesut DemirtaÅŸ' adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ sahte kimlikle yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

'SilahlÄ± yaÄŸma, kamu malÄ±na zarar verme, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklunun kaÃ§masÄ±' suÃ§larÄ±ndan aranan ve hakkÄ±nda 166 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunan Hasan DemirtaÅŸ, emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'KapatmayacaÄŸÄ±z' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, milletvekilleriyle buluÅŸma toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sÄ±nÄ±ra yürüyen mültecileri hatÄ±rlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'EÄŸer bu böyle giderse biz kapÄ±larÄ± açmak zorunda kalacaÄŸÄ±z.' RahatsÄ±z oldular. Ä°nanmadÄ±lar bizim bu söylediÄŸimize. Biz de dün ne yaptÄ±k? KapÄ±larÄ± açtÄ±k. Åžimdi bu sabah itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 18 bin oldu kapÄ±larÄ± zorlayÄ±p geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapÄ±larÄ± bundan sonraki süreçte de kapatmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
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