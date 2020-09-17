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17.09.2020 - 23:09 |

17 Eylül Süper Loto sonuçları ilan edildi - Süper Loto sonucu hangi numaralar kazandırdı?

Süper Loto çekilişi için geri sayım sona erdi ve haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto'da bugün 21. hafta çekilişi gerçekleştirildi. İşte 17 Eylül 2020 Süper Loto çekilişi sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

17 Eylül Süper Loto sonuçları ilan edildi - Süper Loto sonucu hangi numaralar kazandırdı?

17 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü Sisal Şans tarafından çekilen Süper Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaralarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte haftanın Süper Loto sonuçları...


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

17 Eylül Süper Loto sonuçları ilan edildi - Süper Loto sonucu hangi numaralar kazandırdı



Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Şanlıurfa’da droneli maske denetimiİçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla bugün gerçekleştirilen corona virüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa’da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası yazıldı.
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