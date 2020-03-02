Merkezefendi ilÃ§esinin Ä°lbadeÂ Mahallesi'nde oturanÂ evli ve 4 Ã§ocuk babasÄ± emekli Muharrem Bakan, 14 Åžubat gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde kaÄŸÄ±tÂ toplamak iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±. Bakan'dan bir daha haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, endiÅŸelenerek aramaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir ize rastlayamayan Bakan'Ä±n yakÄ±nlarÄ±, polise gidip, kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.Â Polis, Bakan iÃ§in arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Polis ekipleri 17 gÃ¼ndÃ¼r arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ederken, Bakan'Ä±n ailesi de Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±. BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde,Â Pamukkale ilÃ§esiÂ EskihisarÂ Mahallesi'nde EllezÂ Deresi mevkiinde arama yapan Muharrem Bakan'Ä±n oÄŸluÂ AdemÂ Bakan (45), dere kenarÄ±nda babasÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenini buldu.Â

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Bakan'Ä±n cesedi, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.