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17.04.2020 - 18:02 |

17 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

17 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?


Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 137 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan'daki son durumu bu akşam açıkadı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(17 NİSAN CUMA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.270

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.353

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  126

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.542

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 558.413

TOPLAM VAKA SAYISI: 78.546

TOPLAM CAN KAYBI: 1.769

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 8.631


17 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı




 

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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