17 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Bakan Koca günlük tabloyu açıkladı: Ölü sayısı ve Vaka sayısı kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?



Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 137 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Nisan'daki son durumu bu akşam açıkadı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(17 NİSAN CUMA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.270



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.353



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 126



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.542

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 558.413



TOPLAM VAKA SAYISI: 78.546



TOPLAM CAN KAYBI: 1.769



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 8.631













